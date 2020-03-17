У Раді планують зменшити орендну плату для підприємців на час карантину

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планують розробити законопроєкт щодо зменшення орендної плати для підприємців, звівши її лише до витрат на утримання приміщень.

Про це поінформував голова профільного комітету Данило Гетманцев під час брифінгу 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей пакет (законопроєктів), який ми сьогодні прийняли, - це пакет змін до податкового та фінансового законодавства. Другим пакетом, який ми плануємо розробити та прийняти найближчим часом, є пакет законопроєктів щодо саме підтримки економічної діяльності та усунення шкідливих наслідків від припинення цієї діяльності у підприємців, у тому числі й щодо питання оренди. Ми вважаємо, що на цей час (період карантину - ред.) ми повинні звільнити від орендної плати орендарів не повністю, а зменшити її до витрат на лише утримання приміщення, аби орендодавець не заробляв на цьому грошей і, відповідним чином, не переклав ці гроші на підприємця", - пояснив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, що допоможе підприємцям пережити форс-мажорні обставини.