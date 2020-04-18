До церкви не повинна прийти навіть десята частина тих, хто був минулого року - МВС

Минулого року в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйонів громадян. Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то Україна отримає черговий спалах коронавірусу.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає пресслужба МВС.

«Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань», - наголосив Шевченко.

Він зазначив, що біля храмів чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців. «Відповідно до рішення міністра внутрішніх справ, всі правоохоронці, які несуть службу біля храмів, повністю забезпечені всіма необхідними засобами захисту на декілька днів наперед», - додав він.

Речник МВС зауважив, що, за даними Національної поліції, торік у релігійних обрядах на Великдень взяло участь близько 7,5 мільйона громадян.

"Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то Україна отримає черговий спалах коронавірусу. Щоб цього не сталося, ми проводимо переговори з Радами церков і просимо закликати пастви не приходити на службу, а лишатися вдома», - наголосив він.

Шевченко додав, що з початку дій обмежувальних заходів у країні поліція склала 7 тисяч адміністративних протоколів, зокрема й щодо священнослужителів.

Речник МВС також нагадав, що, за рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи, Києво – Печерська лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусом.

В Україні станом на 18 квітня лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.