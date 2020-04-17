У Київській духовній академії УПЦ МП на коронавірус захворіли 19 осіб

У Київській духовній академії та семінарії УПЦ МП на коронавірус захворіло 19 осіб (3 викладача та 16 студентів).

Про це повідомляє пресслужба академії в Facebook.

"16 квітня близько 21:00 Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня. Усі 19 осіб наразі перебувають на самоізоляції в гуртожитку Академії під наглядом медиків.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.