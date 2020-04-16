У Києво-Печерській лаврі на коронавірус перевіряють іще 32 служителів

У 32 служителів Києво-Печерської лаври взяли зразки на тестування на коронавірус.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування, і відправили їх в лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні", - сказав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин.

Кличко 15 квітня зазначив, що за минулу добу зареєстровано ще один випадок захворювання на коронавірус у Києво-Печерській лаврі, та три – в Іонінському монастирі. За його даними, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становить близько 90 осіб.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.