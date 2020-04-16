Іонінський монастир у Києві можуть закрити на карантин

У Києві можуть закрити на карантин Іонінський монастир, де зафіксували випадки захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами мера столиці, у монастирі працюють санітарні лікарі.

Влада Києва розглядає питання закриття Іонінського монастиря на на карантин.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За його даними, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становить близько 90 осіб.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.