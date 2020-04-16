За добу коронавірус підтвердили ще у 32 киян, один випадок летальний – Кличко
Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась ще на 32 людини, з них один медик", - сказав Кличко.
За його словами, за добу, що минула, у столиці зафіксовано ще один летальний випадок.
Загалом у Києві вже 644 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Так, серед тих, що захворіли: 11 жінок віком від 29 до 80 років і дворічна дівчинка та 20 чоловіків - від 19 до 60 років.
До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.