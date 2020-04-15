Кличко: У Києві вже зробили понад чотири тисячі ПЛР-тестів

У Києві вже зробили понад чотири тисячі ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це під час брифінгу 15 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"ПЛР тестів у столиці зробили вже понад 4 тисячі. І ми постійно закуповуємо необхідні реагенти та самі тести. В основному це виробництва Китаю та Південної Кореї. Зараз в місті ще є запас ПЛР-тестів. Їх близько тисячі. І вже сьогодні ми очікуємо на чергову партію цих тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що лабораторно досліджують ПЛР-тести в Києві в трьох установах. Це: Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Кличко додав, що ПЛР вважають точним аналізом, оскільки він фіксує присутність самого вірусу. Зразок матеріалу для цього тестування беруть зі слизової носа людини. Метод дозволяє виявити вірус навіть якщо в пробі знаходиться всього одна-єдина молекула його геному.