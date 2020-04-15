Степанов: Україна повністю забезпечена ПЛР-тестами

Степанов: Україна повністю забезпечена ПЛР-тестами

Укрінформ
На сьогодні в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів.

Про це на брифінгу 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. На сьогодні у нас там близько 200 тисяч ПЛР-тестів. Більше того, ця кількість постійно поповнюється. Ми закуповуємо їх в Китаї, в Південній Кореї, ми почали виробництво власних тестів. Тому в цьому напрямку ми повністю забезпечені", - сказав він.

Степанов зазначив, що є дуже чіткі медичні покази, кому робляться ці тести. Це, перш за все, люди, які мають клінічні симптоми коронавірусу.

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"Також ми робимо всім без виключення людям, які мають запалення легень. Дуже чітко все відбувається по алгоритму. Кількість тестів кожного дня збільшується", - додав він.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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