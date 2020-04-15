Степанов: Україна повністю забезпечена ПЛР-тестами

На сьогодні в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів.

Про це на брифінгу 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. На сьогодні у нас там близько 200 тисяч ПЛР-тестів. Більше того, ця кількість постійно поповнюється. Ми закуповуємо їх в Китаї, в Південній Кореї, ми почали виробництво власних тестів. Тому в цьому напрямку ми повністю забезпечені", - сказав він.

Степанов зазначив, що є дуже чіткі медичні покази, кому робляться ці тести. Це, перш за все, люди, які мають клінічні симптоми коронавірусу.

"Також ми робимо всім без виключення людям, які мають запалення легень. Дуже чітко все відбувається по алгоритму. Кількість тестів кожного дня збільшується", - додав він.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.