У Дніпрі для проїзду в транспорті цими вихідними потрібна ще й довідка з роботи

У Дніпрі для проїзду у спецтранспорті цими вихідними буде потрібна довідка з роботи. Із 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 ранку понеділка, 20 квітня, для проїзду у спецтранспорті Дніпра потрібно буде пред’явити не лише спецквиток і посвідчення особи, а й довідку з роботи.

Таке рішення ухвалила Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, поінформували у пресслужбі міської ради Дніпра.

«У документі необхідно вказати назву організації, адресу, кому видана довідка та обов’язково день і години роботи. Тобто якщо у людини робочий день з 8:00 до 17:00, потрібно вказати саме цей час. Користуватися спецтранспортом можна буде за 2 години до початку робочого дня, який вказано у довідці, та протягом двох годин після його закінчення. Також на документі обов’язково повинна бути печатка організації. Із шостої ранку 20 квітня дніпряни, які працюють у критичній інфраструктурі, знову зможуть користуватися спецтранспортом, як і раніше, лише за спецквитком», – зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

Представник мерії також наголосив, що за виконанням цього рішення стежитимуть правоохоронні органи. Якщо людина намагатиметься скористатися спецтранспортом у ці дні без довідки з роботи, їй доведеться понести адміністративну відповідальність за порушення карантину.

Крім цього, Маковцев зазначив, що у Дніпрі було зафіксовано факт передавання спецквитка працівника критичної інфраструктури третій особі.

«Передавання свого спецквитка третій особі – це також порушення карантину. Це адміністративне правопорушення. Зараз буде ухвалюватись рішення про анулювання усіх спецквитків для цієї організації. На жаль, керівництву підприємства доведеться власним коштом винаймати транспорт для своїх співробітників», - зазначив чиновник.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Дніпрі запровадили обмеження на міському транспорті, на поїздку можуть розраховувати люди лише за перепустками. З 26 березня спеціальними перевезеннями можуть скористатися: медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, працівники сфери ЖКГ, МНС, електромереж, співробітники продуктових магазинів, поштових служб і служб зв'язку, банківські працівники, працівники складів продовольства, харчової промисловості, фармацевтичних компаній, сфери транспорту (авто- , електро-, залізничних підприємств), АЗС, соціальних служб, співробітники районних, міських та обласних адміністрацій..