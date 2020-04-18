Зеленський закликає лишатись вдома заради майбутнього нації

Президент Володимир Зеленський закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.

На цьому він наголосив у відеопривітанні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Великдень - свято єднання, і сьогодні вся наша країна об'єднана одним-єдиним бажанням - вийти на вулицю... Пам'ятаєте, як у дитинстві батьки не пускали на вулицю? А сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків. І це не помста, це - турбота. Коли ми всі зостаємося вдома, це дійсно єднання - єднання заради лікарів, заради здоров'я нашої нації, а отже - її майбутнього", - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що розуміє бажання людей вийти на вулицю, оскільки сам з ранку до вечора сидить у кабінеті, де навіть не відчиняються вікна. Проте сьогодні в нього вихідний, і він - удома.

"Так, ми залишаємось вдома, і нехай після вихідних та після карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі", - зазначив глава держави.

За словами Президента, майже весь його робочий день складається з зустрічей, нарад, дзвінків, переговорів. "Ти так багато говориш, що, повернувшись додому, тільки одне бажання - помовчати. Я нещодавно зрозумів, що насправді в такі миті я не мовчу - я звертаюсь до Бога", - розповів він.

Зеленський зауважив, що всі українці, хоч і різними словами, але просять Всевишнього про одне і те саме - щоб батьки жили довше, щоб діти були щасливими, щоб онуки не кашляли, щоб кохані люди були завжди поруч, щоб в Україні все було добре, щоб ми всі були живі та здорові.

"Хай у цьому нам Бог помагає. А ми допоможемо Богові. Залишаймось вдома! Дорогі українці, пам'ятаймо мудрість Нагірної проповіді Христа: не варто виставляти власну праведність напоказ. Найсильніша віра - це віра в нашому серці", - сказав Президент.

Він побажав, щоб у серця українців прийшли добро, світло та милосердя, у домівки - радість, достаток і любов, а на нашу землю - мир.

Президент побажав усім здоров'я, Божої благодаті та смачної паски.