Підготовка до Великодня цього року є сімейним тімбілдингом – Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім святом Великодня та зауважив, що цього року підготовка до святкування вдома є своєрідним загальнодежавним сімейним тімбілдингом.

Відеопривітання глави держави опублікувано на його сторінці у Facebook.

"Вітаю всіх християн східного обряду з прийдешнім святом – Світлим Воскресінням Христовим! Цьогоріч Україна, як і весь світ, відзначатиме Великдень вдома... Найперше - Великдень - це перемога життя над смертю, це свято радості, то ж давайте у сьогоднішній ситуації знайдемо позитив - ми повертаємось до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів чи доставки готових кошиків по інтернету", - зазначив він.

За словами Президента, цього року кожна господиня власноруч може спекти домашню паску, а кожен господар - зробити м'ясні смаколики.

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"І разом зі своїми дітьми ми всі будемо малювати писанки і крашанки, замазуючи при цьому і одяг і руки й обличчя. Це свого роду загальнодержавний сімейний тімбілдинг", - зазначив Зеленський.

Президент висловив упевненість, що після такого тімбілдингу всі страви, приготовані разом, будуть у сто разів смачнішими: "І домашня ковбаска з хроном, і сальце, і варенички, і завиванці".

Він зауважив, що ми всі згадаємо, що українська кухня - найкраща у світі.