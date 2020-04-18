Штаб закликає мешканців зони ООС залишатись вдома на Великдень

Командування Об’єднаних сил звернулось до громадян, які перебувають в районі проведення ООС, із закликом дотримуватися карантинних заходів на Великодні свята та залишатись удома.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Цього року Великдень припадає на важкий період для нашої країни. Ми змушені не лише протистояти збройній агресії Російської Федерації, а й боротися з поширенням епідемії коронавірусу. У зв’язку з цим командування Об’єднаних сил закликає усіх віруючих залишатися на свята вдома, брати участь в літургії через онлайн-трансляції та не порушувати вимоги обмежувальних карантинних заходів. Життя та здоров’я є найвищою цінністю людини, тому просимо не наражати себе, своїх рідних та близьких на небезпеку інфікування цією хворобою», - йдеться в зверненні.

У пресслужбі нагадали, що саме з метою протидії поширенню COVID-19 з 22 березня тимчасово припинився пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів. Також з 28 березня було введено обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

«Просимо громадян поставитися з розумінням до даних заходів та без нагальної потреби не залишати свої домівки», - закликали в штабі ООС.

У пресслужбі також підкреслили, що багато українських воїнів проведуть Великодні свята в окопах на передовій, обороняючи свободу і незалежність українського народу. При цьому військовослужбовці в районі операції повністю готові не лише до будь-яких провокації з боку противника, а й до загроз, викликаних поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.