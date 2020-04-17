МОЗ перезапустило у соцмережах чатбот про коронавірус

МОЗ перезапустило чатбот про коронавірус - відтепер чатбот на ім’я Іван Маск працює в усіх найпопулярніших українських месенджерах: Viber, Telegram та Facebook Messenger.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Чатбот надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу, верифіковану МОЗ України. Зокрема, статистику захворюваності, оновлену інформацію про карантинні обмеження, гарячі лінії, на які можна дзвонити одразу зі смартфона. Радить, як захистити себе та близьких. Підказує, як діяти у різних ситуаціях, пов’язаних із коронавірусною хворобою, згідно з протоколами МОЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 17 квітня в чатботі вже можна підписатись на щоденну розсилку даних щодо захворюваності. Згодом функціонал буде розширено.

Чатбота безкоштовно розробила компанія Шорткат за підтримки UNICEF Ukraine, Facebook та Viber.

Щоб скористатися чатботом, необхідно перейти за посиланнями:

m.me/moz.ukr

viber.com/ivanmaskbot

t.me/ivanmaskbot

Фото: CTK Photo