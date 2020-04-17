Україна додатково закупила 176 апаратів ШВЛ

З 1 березня в Україні було закуплено 176 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це на брифінгу 17 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів ШВЛ, додатково закуплених і інстальованих в лікарнях, які працюють з хворими на COVID-19, складає 176 апаратів”, - сказав Степанов.

За його словами, ця кількість постійно збільшується.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив, що наразі у 242 лікарнях, які першими приймають хворих з COVID-19, в наявності 2000 апаратів штучної вентиляції легень. Також МОЗ планує додатково закупити 838 апаратів ШВЛ.