Україна додатково закупила 176 апаратів ШВЛ
Укрінформ
З 1 березня в Україні було закуплено 176 апаратів штучної вентиляції легень.
Про це на брифінгу 17 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів ШВЛ, додатково закуплених і інстальованих в лікарнях, які працюють з хворими на COVID-19, складає 176 апаратів”, - сказав Степанов.
За його словами, ця кількість постійно збільшується.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив, що наразі у 242 лікарнях, які першими приймають хворих з COVID-19, в наявності 2000 апаратів штучної вентиляції легень. Також МОЗ планує додатково закупити 838 апаратів ШВЛ.
В Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок.