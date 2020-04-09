Кличко пояснив, чому Київ не купує апарати ШВЛ у заводу "Буревісник"

Столична влада не може купувати апарати штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва від заводу "Буревісник", бо він не працює.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно вітчизняних апаратів, у нас кілька апаратів БРІЗ виробництва заводу "Буревісник", вони вже не нові і постійно потребують ремонту. Купувати нові апарати у цього підприємства ми не можемо, бо завод сьогодні не працює", - сказав Кличко.

Він зазначив, що в державному концерні "Укроборонпром", на балансі якого перебуває завод "Буревісник", відповіли, що сьогодні на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані майже всі цехи, на яких виробляли продукцію.

За словами Кличка, на державному підприємстві відновити виробництво ШВЛ швидко не вдасться, бо на це потрібен час, а апарати необхідні сьогодні. "Якщо проєкт з підтримки виробництва вітчизняних апаратів зрушить, ми готові розглянути можливість їх закупівлі для міста Києва", - додав Кличко.

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Він нагадав, що нині у столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легень. За кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати у медзаклади міста, 17 з них очікуються найближчим часом.