Лишаючись на Великдень вдома, ми виконуємо заповідь Господню – Зоря

Дотримуючись карантину і лишаючись на Великдень вдома, ми дотримуємось однієї з найбільших заповідей – любові до ближнього.

На цьому наголосив речник Православної церкви України Євстратій Зоря в ефірі одного з телеканалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Позиція Священного синоду і предстоятеля Православної церкви України – ми від самого початку за впровадження карантинних заходів. Звертаємося до наших вірних з проханням максимально дотримуватися тих норм і обмежень, які встановлені заради нашого блага. І робити це не тільки тому, що це встановлене державою. Але це також вияв нашого виконання однієї з двох найбільших заповідей – любові до ближнього. Ми, турбуючись про здоров’я і добро наших ближніх, маємо робити все для того, щоби не наражати ні їх, ні самих себе на небезпеку захворювання», - підкреслив Євстратій.

Тому, зазначив він, в ці особливі дні, дні Страсного тижня, Великодня, Православна церква України закликає залишатися вдома і долучатися до спільного Богослужіння за допомогою трансляції.

Він додав, що церква запропонувала кілька способів щодо освячення великодніх страв.

«Багато священників вже освячують ті паски, які надходять до торговельної мережі, і люди можуть з відповідною позначкою придбати освячені пасхальні приношення. Також Укрпошта, деякі інші сервіси доставки організували можливість замовити вже освячені страви для того, щоб їх доставили в цей день додому. Якщо в жоден з відповідних визначених церквою способів людина не змогла отримати пасхальні приношення до свого столу, вона може це зробити самостійно - церква надала таке благословення саме на цей день, після того, як молитви будуть проголошені в храмі, наприкінці богослужіння, можна буде окропити ці пасхальні приношення тією святою водою, яка є в домі», - розповів речник ПЦУ.

Водночас він порадив під час трансляції богослужіння не просто переглядати його «як якесь видовище, а саме перебувати в своєму домі як в частині храму – стоячи перед іконою, перед запаленою свічкою або лампадкою, долучаючись до спільної молитви». Крім того, дотримуючись карантину, не потрібно в цей день збиратися, відзначати це свято з іншими людьми, як це зазвичай ми звикли робити.

Євстратій зазначив також, що церква постановила перенести традицію відвідання кладовищ, місць поховання померлих на 6 червня, на Троїцьку поминальну суботу.

«Тому за тиждень після Великодня, на так звані гробки, на поминальні дні не потрібно вирушати на кладовища і звершувати поминальні обряди. Це можна буде зробити – сподіваємося, що до того часу вже карантин завершиться, - перед днем Святої Троїці 6 червня», - сказав Зоря.

Як повідомлялося, в Україні через поширення коронавірусу до 24 квітня діють карантинні обмеження, які вимагають дотримання соціальної дистанції.

Станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.