У Маріуполі перевірять майже тисячу працівників лікарні, де заразилися 19 медиків

Близько тисячі працівників обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі, котрі контактували з 19 медиками, у яких підтверджено коронавірус, пройдуть перевірку на COVID-19.

Про це на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької ОДА Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У неділю працював лабораторний центр і сьогодні виявлено коло осіб, які контактували з тими, хто захворів на COVID-19 і безпосередньо перебували в лікарні... Усі медичні працівники, які були на змінах, у них у всіх відбираються ПЛР-тести. Ці тести будуть направлені до лабораторії та оперативно перевірені - щоб розуміти, чи є ще у когось захворювання. Адже всі 19 лікарів, які захворіли, були безсимптомні. І якщо в лікарні за штатним розкладом близько 1 тисячі медичних працівників, то отака кількість контактних», - розповів Педенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі 25 квітня виявили 22 нові випадки зараження коронавірусом, у тому числі у 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування.

За останніми даними, у Донецькій області зареєстровано 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Один хворий помер, десять одужали.

В Україні станом на 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, водночас 864 пацієнти вже одужали.