У Маріуполі з'ясовують обставини зараження 19 медиків
Про це стало відомо на пресбрифінгу за участю голови Донецької ОДА Павла Кириленка, передає кореспондент Укрінформу.
«У Маріуполі ми маємо 22 (нові – ред.) випадки зараження. Серед них 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування... Випадок у Маріуполі зараз детально аналізуємо і вже вжили певних заходів, щоб локалізувати поширення вірусу», - зазначив Кириленко.
Водночас начальник Департаменту охорони здоров’я ОДА Володимир Колесник пояснив, що цей медзаклад не був визначений для прийому хворих з коронавірусом.
«Те, що сталося, це, на жаль, життєва ситуація, коли хворий ургентний надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання. Він був прооперований у відділенні, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина (захворювання на COVID-19 - ред.)», - розповів Колесник.
Він додав, що після того як у хворого виявили COVID-19, почали перевіряти на коронавірус пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.
Начальник департаменту запевнив, що всіх працівників і пацієнтів в обласній лікарні перевірять за допомогою ПЛР-тестів, адже всі 19 медиків, які виявилися зараженими, отримали негативні результати швидкого тесту.
Колесник зазначив, що нові хворі частково перебувають на самоізоляції вдома, частково - у відділенні: «Лікарі та медичні сестри залишилися на карантин в умовах відділення, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, вони потребують медичної допомоги».
Він додав, що загалом на Донеччині COVID-19 було виявлено у 27 медиків, з них двоє вже одужали.
Загалом у Донецькій області лабораторно підтверджено 52 випадки COVID-19, з них один летальний, 10 пацієнтів одужали.
Як повідомлялося, станом на 9:00 26 квітня в Україні лабораторно підтверджено 8617 випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.