Україна на карантині: уряд розширив повноваження держкомісії

Кабмін розширив повноваження Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і призначив главу МОЗ Максима Степанова керівником ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації, пов'язаної з поширенням на території України COVID-19.

Відповідні зміни до постанови Кабміну від 26 січня 2015 року №18 та розпорядження уряду від 25 березня 2020 року № 338 були прийняті на засіданні Кабінету міністрів 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт акту розроблено з метою вдосконалення роботи Держкомісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку із вжиттям заходів, пов'язаних з поширенням на території України COVID-19. Зокрема, розширити повноваження Держкомісії ... визначити міністра охорони здоров’я одним із заступників голови Держкомісії, змінити керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації на міністра охорони здоров’я", - сказав на засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов, презентуючи документ.

Так, постановою до повноважень Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій додано повноваження вживати заходи щодо запровадження необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, вносити пропозиції щодо встановлення тимчасових обмежень прав фізичних та юридичних осіб та додаткових обов'язків, що покладаються на них. А також встановлювати пропозиції щодо зміни режиму роботи підприємств, установ, організацій щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.

Також відтепер голова Держкомісії має право делегувати свої обов'язки на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, в тому числі і викликаної поширенням інфекційних хвороб, своїм заступникам.

Також Кабмін визначив керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням COVID-19, міністра охорони здоров’я.

Як повідомлялося, до цього керівником робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, що виникла через поширення коронавірусу, був заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко, на якого уряд 25 березня поклав відповідні обов’язки.