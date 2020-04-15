Степанов: Говорити про вихід з карантину зарано

Говорити про вихід з карантину можна тільки при сталому зниженні захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це на брифінгу 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зважаючи на сьогоднішній антирекорд по захворюванню на коронавірус, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, ми розглядаємо при яких умовах це можливо. Можу впевнено сказати, що це буде тоді, коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на коронавірус", - сказав він.

Степанов зазначив, що Україна постійно аналізує досвід різних країн яким чином вони виходили з карантину, і буде максимально комфортно робити це в Україні. Але тільки після того, коли це буде можливо.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу виявили 392 нових випадків коронавірусу, напередодні було зафіксовано 270 нових випадків.