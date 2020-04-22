Коронавірус у ЗСУ: за добу зареєстрували ще чотири випадки

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на COVID-19, а загальна кількість інфікованих в армії сягнула 43-ох.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 22 квітня в Збройних силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 4 людини одужали та 2 летальні випадки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Зокрема, двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (у ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗСУ, у Мукачівському військовому госпіталі – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по 1-му військовослужбовцю лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування, інформують у Медичних силах.

Згідно з їхньою інформацією, на ізоляції (зокрема самоізоляції) у ЗСУ перебуває 289 осіб. При цьому у 140 осіб закінчується ізоляція у найближчі 3 доби.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 2 557 504 випадки зараження COVID-19, з них 177 662 летальні, одужала 694 881 людина.