В Україні на COVID-19 захворіли майже 600 медичних працівників

З початку епідемії COVID-19 на території України захворіло майже 600 медпрацівників.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Всього з початку епідемії на території України виявлено 11 974 особи з підозрою на COVID-19, з них - 1659 медпрацівників, підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 3 372 випадках, в тому числі - 594 медпрацівники”, - сказав Степанов.

За минулу добу, додав він, підтверджено захворювання на COVID-19 у 64 медичних працівників.

За даними лабораторних центрів, протягом 12 квітня підтверджено методом ПЛР захворювання у 270 осіб, з них до лікарень госпіталізовано 69 осіб, в тому числі троє дітей. На апаратах штучної вентиляції легень - 4 особи, серед них немає дітей та медпрацівників.

Також, за інформацією Степанова, за минулу добу одужало 22 особи, в тому числі 3 медпрацівники.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.