На Вінниччині з 19 квітня закриваються усі ринки
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.
«Найзначніше нове обмеження – це закриття ринків, усіх, без виключення з 19 квітня. Якщо ми цього не зробимо, то карантин може бути продовжено до вересня», - повідомив Скальський.
За його словами, є висока вірогідність, що саме після Великодніх свят буде значне збільшення кількості хворих на коронавірус, тому головним завдання керівництва області є недопущення цього і стабілізація ситуації. Але це залежить від того, наскільки свідомо громадяни сприйматимуть та виконуватимуть усі нові обмеження.
«Ми серйозно посилюємо заходи безпеки в обласній державній адміністрації. Структурні підрозділи та загалом усі працівники, які забезпечують життєдіяльність області під час карантину, усі повинні ще ретельніше виконувати обмеження в спілкуванні, під час роботи з документами, інші настанови, – це моє наполегливе прохання», - зазначив голова ОДА.
Як приклад, посилення карантинних заходів посадовець назвав запроваджене міською радою припинення руху громадського транспорту великодніх вихідних у Вінниці з 18:00 суботи до 11:00 неділі.
Як повідомляв Укрінформ, запроваджені урядом на період карантину обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб не було одночасно великої кількості хворих на коронавірусну хворобу.
Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.
Також із 6 квітня уряд посилив обмежувальні заходи, встановивши, що не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.
Заборонено переміщення групою більш як дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків. Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.