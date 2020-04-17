Міський голова Вінниці не схвалює рішення про закриття продовольчих ринків

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов не схвалює рішення про закриття продовольчих ринків.

Про це Моргунов заявив у п’ятницю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Останніх, мабуть, 3-4 дні достатньо велика дискусія відбувається щодо закриття ринків. Вчора була видана постанова головного санітарного лікаря України, якою було рекомендовано закрити функціонування продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. На сьогодні це питання також розглядалося на обласній комісії з надзвичайних ситуацій і, відповідно, воно буде розглядатися на міській комісії. Якщо говорити про мою особисту думку, я вважаю, що це неправильно», - сказав Морунов.

На думку міського голови, повне закриття ринків може спричинити поширення неконтрольованої стихійної торгівлі, а також зростання цін на харчі через зменшення конкуренції на ринку продуктів в Україні.

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«Іще одна небезпека – розорення і втрата дрібних фермерів, аграріїв, які не матимуть можливості реалізувати свою продукцію. Я вже не кажу про те, що фактично люди не зможуть собі забезпечити так званий борщовий набір, купити свіжі овочі та фрукти», - вважає міський голова.

Моргунов зазначив, що попри його особисту позицію місто виконуватиме рішення центральних органів влади і, скоріш за усе, у Вінниці ринки з 19 числа будуть закриті, як і в усій країні. За його словами, наразі продовольчі ринки працюють тільки у Вінницькій та Львівській областях.