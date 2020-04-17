Міський голова Вінниці не схвалює рішення про закриття продовольчих ринків

Міський голова Вінниці не схвалює рішення про закриття продовольчих ринків

Укрінформ
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов не схвалює рішення про закриття продовольчих ринків.

Про це Моргунов заявив у п’ятницю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Останніх, мабуть, 3-4 дні достатньо велика дискусія відбувається щодо закриття ринків. Вчора була видана постанова головного санітарного лікаря України, якою було рекомендовано закрити функціонування продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. На сьогодні це питання також розглядалося на обласній комісії з надзвичайних ситуацій і, відповідно, воно буде розглядатися на міській комісії. Якщо говорити про мою особисту думку, я вважаю, що це неправильно», - сказав Морунов.

На думку міського голови, повне закриття ринків може спричинити поширення неконтрольованої стихійної торгівлі, а також зростання цін на харчі через зменшення конкуренції на ринку продуктів в Україні.

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«Іще одна небезпека – розорення і втрата дрібних фермерів, аграріїв, які не матимуть можливості реалізувати свою продукцію. Я вже не кажу про те, що фактично люди не зможуть собі забезпечити так званий борщовий набір, купити свіжі овочі та фрукти», - вважає міський голова.

Моргунов зазначив, що попри його особисту позицію місто виконуватиме рішення центральних органів влади і, скоріш за усе, у Вінниці ринки з 19 числа будуть закриті, як і в усій країні. За його словами, наразі продовольчі ринки працюють тільки у Вінницькій та Львівській областях.

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