Життя на роботі та зв'язок по рації: будні медиків, які рятують від COVID-19 у Дніпрі

У Дніпрі медики лікарні ім. Мечникова вже тиждень живуть в відділенні, після того як в лікарню потрапила перша інфікована коронавірусом жінка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У відділенні інтенсивної терапії живуть три зміни медиків: приміщення поділили на "чисту" зону (ординаторська, де медики по суті живуть) і "брудну" зону (де перебувають хворі на коронавірус пацієнти). Зайти в "брудну" зону можна лише у захисних костюмах, а вийти - після дезінфекції.

Лікарня ім. Мечникова у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Зв'язок між працівниками лікарні, які знаходяться в різних зонах, відбувається тільки по рації. У такому спорядженні спекотно, тому що матеріал не пропускає повітря.

Під час шестигодинної зміни лікарям заборонено торкатися обличчя і поправляти маску, навіть якщо вона тисне. Пити під час зміни також не дозволяється. Медики спілкуються з рідними лише телефоном або за допомогою відеозв'язку, на вулицю майже не виходять, їжу їм привозять в відділення.

Як повідомлялося, на 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, померли 133 людини, 275 людей вже одужали.

З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 978 медичних працівників.