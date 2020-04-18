В Україні підтвердили 5 106 випадків коронавірусу, 133 летальних
Про це в повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.
"Усього в Україні досліджено 52 534 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 17 квітня отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 319 випадків (17 одужали);
Волинська обл. — 134 випадки (12 одужали);
Дніпропетровська обл. — 104 випадки (9 одужали);
Донецька обл. — 14 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 197 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 166 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 127 випадків (13 одужали);
Івано-Франківська область — 462 випадки (27 одужали);
м. Київ — 770 випадків (30 одужали);
Київська обл. — 280 випадків (16 одужали);
Кіровоградська обл. — 234 випадки (6 одужали);
Львівська обл. — 221 випадок (11 одужали);
Луганська обл. — 9 випадків;
Миколаївська обл. — 31 випадок;
Одеська обл. — 106 випадків;
Полтавська обл. — 49 випадків (9 одужали);
Рівненська обл. — 283 випадки (16 одужали);
Сумська обл. — 82 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 366 випадків (31 одужав);
Харківська обл. — 62 випадки (2 одужали);
Херсонська обл. — 56 випадків (6 одужали);
Хмельницька обл. — 41 випадок (4 одужали);
Черкаська обл. — 141 випадок (7 одужали);
Чернівецька обл. — 840 випадків (25 одужав);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 3 371 пацієнт, з них 225 дітей. Усього госпіталізовано 1 735 осіб, з них 77 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 133 людини, з них 71 чоловік та 62 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).
Загалом 275 людей вже одужали, з них 13 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні було зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.