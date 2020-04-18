З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 978 медиків та 332 дитини

З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 332 дитини, а також 978 медичних працівників.

Про це на брифінгу 18 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5 106 осіб. З них 332 дитини, а також 978 медичних працівників. При цьому загалом одужало 275 осіб, а летальних випадків 133", - поінформував Степанов.

За його словами, минулої доби в Україні здійснено 5152 дослідження методом ПЛР, зокрема від хворих з пневмонією - 980.

"Це ми вперше сягнули за добу більше 5 тисяч досліджень", - уточнив Степанов.

За його словами, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (81), Рівненській (43) та Івано-Франківськів (35).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.