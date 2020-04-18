Зарплати медиків, які лікують хворих з коронавірусом, мають зрости до 300% - Степанов

Заробітні плати лікарів та медичного персоналу, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, мають зрости до 300%.

Про це на брифінгу 18 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заробітні плати повинні зрости до 300%. Це буде передбачено знову ж таки в цих сумах по договорах, які буде укладати Національна служба здоров'я України. І, відповідно, нарахування цієї заробітної плати будуть здійснювати головні лікарі тих чи інших лікарень, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію", - зазначив Cтепанов.

Він також наголосив, що у МОЗ аналізують кожен випадок зараження коронавірусом медичного працівника: "Встановлюємо весь епідеміологічний ланцюжок, яким чином він захворів - або безпосередньо контактуючи з хворим на коронавірусну інфекцію на своєму робочому місці, або в інший спосіб".

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали.