Сумські лікарні отримали п’ять кисневих концентраторів

У Сумах благодійний фонд «Бізнес – місту», створений в обласному центрі на протидію поширення коронавірусу, поставив п’ять кисневих концентраторів до місцевих лікарень.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у штабі фонду.

«По два прилади надійшли до КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та обласної інфекційної лікарні ім. З. Красовицького. Ще один передали у КНП «Клінічна лікарня № 5» - розповіли у штабі.

За їхньою інформацією, мова йде про апарати «БІОМЕД» вартістю 30 тисяч гривень кожен. Це медичне обладнання з подвійним потоком кисню високої концентрації, також на його дисплеї відображаються кількість включень, робочий тиск компресора, час таймера та сумарний час, що допоможе лікарям більш точно планувати і контролювати процес лікування.

Разом із тим, до бізнес-штабу було передано 100 одноразових захисних костюмів для лікувальних закладів міста від компанії «Інвентум Україна» на загальну суму 30 тис. гривень. Їх буде розподілено у рівній кількості між КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та обласною інфекційною лікарнею ім. З. Красовицького.

Як повідомляв Укрінформ, цільовий БФ «Бізнес - місту» на протидію коронавірусу був створений 20 березня 2020 року з метою координації дій небайдужих бізнесменів в питаннях допомоги закладам охорони здоров’я обласного центру.

За час своєї діяльності фонд передав двом сумським лікарням апарати ШВЛ, забезпечив лікарів та медперсонал шести лікарень і швидкої допомоги засобами індивідуального захисту, почав надавати допомогу у відновленні в закладах охорони здоров’я кисневих систем.

Наступним етапом у його роботі стане забезпечення лікарень необхідними медичними препаратами, обладнанням для кисневих систем, а також додатковим обладнанням для контролю стану хворого: моніторами, пульсоксиметрами, лабораторним інвентарем та іншим.

Станом на ранок 17 квітня у Сумській області зареєстровано 81 лабораторно підтверджений випадок захворювання COVID-19, з них 4 летальних. Шестеро людей вилікувалося.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.