У Києво-Печерській лаврі помер монах Никодим, який нещодавно прийшов з Почаївської Лаври.

Про це повідомляє пресслужба лаври .

"З великим сумом повідомляємо, що преставився насельник Лаври монах Никодим, який недавно поступив до лаври зі Свято-Духова скита Почаївської Лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, минулого тижня деякі ЗМІ поширили інформацію, про те, що у Києві помер монах із Почаївської лаври. Згодом цю інформацію офіційно спростували представники УПЦ.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин.

Загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі станом на 15 квітня становила близько 90 осіб.