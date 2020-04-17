Спалах у Почаївській лаврі: на COVID-19 захворіли п’ятеро хористів та троє священників

У Тернопільській області коронавірус виявлено у трьох священників та п’ятьох хористів, які мають прямий стосунок до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це кореспондента Укрінформу телефоном повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук.

«У трьох священнослужителів Московського патріархату УПЦ та п’ятьох хористів, які мають прямий стосунок до богослужінь у Почаївській лаврі, виявлено коронавірус. Підкреслюю, ці особи мешкають у різних населених пунктах Тернопільщини, здійснюють церковні обряди, часто бувають у лаврі. Власне, за місцем їхнього проживання у них й було виявлено коронавірус», - розповіла Чайчук.

За її словами, діагностувати стан здоров'я насельників лаври поки що не вдається через суб’єктивні причини. Сьогодні мають бути готові списки монахів та насельників лаври для перевірки стану їхнього здоров’я.

На даний час богослужіння у лаврі тривають. Центральний та «чорний» входи відчинені.

Готель для приїжджих, який є на території лаври, не приймає паломників.

Вчора та сьогодні територію лаври дезінфіковано підрозділами ДСНС.

Також на околицях Почаєва встановлено санітарно-пропускні пости.

Як повідомляло агентство, минулого тижня деякі ЗМІ поширили інформацію, про те, що у Києві помер монах із Почаївської лаври. Згодом цю інформацію офіційно спростували представники УПЦ.