У Дніпрі перекопали дорогу до церкви, де парафіян причащали з однієї ложки

У Дніпрі перекопали вхід до церкви, де у Вербну неділю парафіян причащали з однієї ложки. Влада вважає, що церковники таким чином порушили постанови міської ради про карантинні заходи.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко в соцмережі Facebook.

"Один із служителів культу (не плутати зі священнослужителями), напевно згідно зі статутом чи штатним розкладом МП, прийняв рішення про проведення масового заходу, порушуючи постанову міської ради. У цьому заході, що відбувся цієї неділі, служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і покірних мирян... Однією і тією самою ложкою, з однієї і тієї самої бадді. 300 осіб. Я не знаю, чи викладають зараз у духовних семінаріях основи гігієни і академмінімум про нерозповсюдження інфекцій, але те, що керівник вищезгаданої обителі наплював на рішення міської ради, залишається фактом", - заявив Лисенко.

Він також повідомив, що у виритій траншеї було виявлено снаряд часів Другої світової війни.

"Траншею огороджено. Працює МНС. Будемо уважно обстежувати всю територію...", - уточнив Лисенко і попросив представників усіх конфесій утриматися від проведення всіх масових заходів на період карантину.

Напередодні про жорсткі заходи щодо порушників повідомив міський голова Борис Філатов в особистому акаунті соцмережі Facebook.

"Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайках і пунктах прийому брухту. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію. Я вас чесно попереджаю. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог", - заявив Філатов.

Раніше предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби в храмах відбудуться, попри карантин.

За минулу добу в Дніпрі по допомогу з ознаками ГРВІ та грипу звернулись 171 людина. Станом на 15 квітня в місті офіційно підтверджено 21 випадок коронавірусної інфекції, п'ять осіб одужали. Ще 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження.