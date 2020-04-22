Відкриття музеїв під час карантину становитиме низку ризиків - експерти

Відкриття музеїв під час карантину становить певні ризики, зокрема для тих працівників, які мають бути на самоізоляції.

Про це йдеться у зверненні Українського комітету Міжнародної ради музеїв (ІКОМ) до уряду та МОЗ з приводу відкриття музеїв у межах пом’якшення карантину, оприлюдненому у Facebook.

«Заяви щодо планів продовження карантину до 12 травня із пом’якшеннями у вигляді роботи музеїв викликали обґрунтовану занепокоєність музейної спільноти. Музеї прагнуть повернутися до виконання своїх суспільно важливих завдань у повному обсязі. Однак ми вважаємо необхідним підкреслити ризики, які виникнуть у разі виходу музеїв з карантину без належної підготовки», – зазначили в ІКОМ.

Як наголошується, значну частину працівників музеїв та заповідників становлять люди віком 60 і більше років, які мають перебувати на самоізоляції. Музеї ж не включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому на них не поширюється відповідний виняток для працівників віком за 60.

При цьому, наголошують в ІКОМ, музейні приміщення – експозиційні зали, фондосховища тощо – мають особливий температурно-вологісний режим, їх не можна вільно і наскрізно провітрювати, щоб не пошкодити експонати, не можна кварцувати або дезінфікувати ультрафіолетом чи розпиленням речовин тощо. Крім того, у більшості музеїв відсутні сучасні системи вентиляції.

"Це означає, що перебування в замкнених музейних приміщеннях людей, що переносять вірус бессимптомно, може становити підвищену загрозу", - наголосили автори звернення.

Водночас, зазначають в ІКОМ, навіть у тих приміщеннях, які можна провітрювати, музеї не зможуть відновити докарантинні форми групової роботи (екскурсії та ін.) з огляду на вимогу дистанціювання та обмеження загальної кількості людей.

У зверненні також ідеться про те, що відновлення роботи музеїв та заповідників потребує значних додаткових коштів на повноцінне регулярне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, на закупівлю безконтактних термометрів, засобів для дезінфекції тощо. При цьому музеї, насамперед у великих містах, не зможуть поновити роботу без відновлення руху громадського транспорту.

«Рішення щодо відновлення роботи музеїв та заповідників не може бути прийняте в односторонньому порядку без урахування специфіки кожного конкретного музею, його доступності для співробітників та відвідувачів, механізмів забезпечення музеїв необхідними засобами індивідуального захисту та епідемічної ситуації на місцях», - наголошують в ІКОМ України.

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Задля мінімізації ризиків там пропонують передбачити у постанові уряду можливість поступового виходу з карантину музейних закладів за спільним рішенням органу управління (власника) та музею, а також врахувати потребу музеїв у додаткових ресурсах для забезпечення захисту колективу і відвідувачів, та необхідність одночасного поновлення роботи громадського транспорту.

«Такий підхід дозволить максимально швидко, але безпечно відновити роботу музейних закладів в інтересах українського суспільства», - вважають в ІКОМ.

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Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов завив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ запропонує продовжити дію карантину. При цьому буде запропоновано відповідне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки парками, відвідування музеїв та бібліотек, але із застереженнями щодо дотримання карантинних обмежень - дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході до закладу.