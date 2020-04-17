Іонінський монастир закривають на карантин
Укрінформ
Іонінський монастир у Києві закривають на карантин.
Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на території Іонінського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - поінформував Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Києво-Печерську лавру за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці було закрито на карантин. Там виявили понад 90 інфікованих коронавірусом.
Станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок.