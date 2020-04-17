Іонінський монастир закривають на карантин

Іонінський монастир у Києві закривають на карантин.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на території Іонінського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - поінформував Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Києво-Печерську лавру за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці було закрито на карантин. Там виявили понад 90 інфікованих коронавірусом.

Станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок.