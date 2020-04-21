Кличко сказав, коли і як послаблять карантин у Києві

Пік захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні та Києві очікується за тиждень-два, після цього, виходячи із ситуації, будуть впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу 21 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо питання, яке сьогодні хвилює всіх: коли пом'якшать обмежувальні правили та коли ми повернемося до звичайного життя... Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися, що нам потрібно оживляти економіку. Ми повинні пройти пік хвороби, його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", - зазначив він.

За його словами, деякі європейські країни, що вже пройшли пік захворювання, починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і поволі.

"Я спілкуюся з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав та аналізую, як і що вони роблять у цій ситуації", - сказав Кличко.

Він зазначив, що план поетапного послаблення обмежень розробила і столиця.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.