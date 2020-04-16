Міносвіти радить школам не проводити останні дзвоники та випускні

Міносвіти радить школам не проводити останні дзвоники та випускні

Укрінформ
Міністерство освіти та науки радить школам не проводити останні дзвоники та випускні вечори.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки щодо проведення підсумкового оцінювання та завершення навчального року, який оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.

Окрім цього, в міністерстві звернули увагу, що оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено до 15 червня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку із введенням в Україні протиепідемічних заходів Міністерство освіти та науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії.

Так, передбачалося при завершенні карантину на початку травня: пробне ЗНО - травень, основна сесія ЗНО - з 25 червня до 17 липня, результати ЗНО - не пізніше 31 липня. Додаткова сесія ЗНО - з 28 липня по 11 серпня. Видача атестатів - на початку серпня. Вступна кампанія - з 1 серпня реєстрація електронних кабінетів для вступу. Творчі конкурси, вступні іспити - з 1 по 12 серпня (на контракт — до 22 серпня). Прийом документів до ЗВО — з 13 по 22 серпня, зарахування на бюджетні місця — до 1 вересня. Початок навчального року для студентів 1 курсу - 15 вересня.

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При завершенні карантину на початку серпня МОН пропонувало наступний сценарій: пробне ЗНО — червень-початок серпня, основна сесія ЗНО - з 17 серпня до 4 вересня, результати ЗНО - не пізніше 17 вересня. Додаткова сесія ЗНО - з 22 вересня- 6 жовтня. Видача атестатів — друга половина вересня. Вступна кампанія - з 25 вересня реєстрація електронних кабінетів для вступу. Творчі конкурси, вступні іспити - з 25 вересня по 3 жовтня (на контракт — до 13 жовтня). Прийом документів до ЗВО — з 4 по 13 жовтня, зарахування на бюджетні місця — до 23 жовтня. Початок навчального року для студентів 1 курсу - 2 листопада.

Раніше основна сесія ЗНО була визначена з 21 травня до 15 червня.

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