Громадський транспорт не запустять до 11 травня – Шмигаль

В Україні карантинні обмеження на транспорті точно не зніматимуть до 11 травня.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Тому зняття обмежень в цій сфері (транспортній - ред.) потрібно розраховувати дуже уважно і запроваджувати дуже обережно. Візьмемо метро - це 2 мільйони пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору людину за цих умов за тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро. Тому, щоб не кидатися гучними заявами, скажу, що точно не до 11 травня", - сказав Шмигаль.

Він додав, що транспорт, скоріше за все, буде запускатися поетапно.

"Тобто спочатку - полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень", - зауважив глава уряду.

Він додав, що масові перевезення груп людей у замкнених просторах – це один із найсерйозніших ризиків.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. Планується, що Кабмін продовжить карантин до 12 травня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і авіасполучення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.