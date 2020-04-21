На Запоріжжі закрили кладовища, Великодні служби перенесли на кінець травня

У Запорізькій області кладовища закриті до 29 квітня, а Великодні богослужіння у храмах відбудуться наприкінці травня.

Про це у вівторок під час брифінгу заявив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі кладовища закриті до 29 квітня. Після закінчення карантину у всіх буде змога відвідати як храми, так і кладовища. У запоріжців ще буде можливість відвідати загальне, відкрите для всіх, великоднє богослужіння, яке відбудеться в ніч з 23 на 24 травня, на шосту неділю після Великодня», - сказав Віталій Туринок.

Він нагадав, що регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ввела низку карантинних обмежень, аби уникнути масового скупчення людей під час великодніх свят. Зокрема, було обмежено в’їзд та виїзд у карантинні зони (міста Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя та Енергодар), у святкові вихідні була заборонена робота громадського транспорту (окрім роботи у години пік зранку та ввечері). Також було прийнято рішення проводити в храмах богослужіння в режимах онлайн.

«На ранок 21 квітня у Запорізькій області зареєстровано 137 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Під час святкових днів зафіксовано лише три нові випадки. Я дякую городянам та парафіянам, які обмежили своє перебування у громадських місцях та залишилися вдома. Ми не дарма вводили обмежену роботу громадського транспорту та заборону на відвідування храмів та кладовищ», - сказав очільник області.

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За словами начальника ГУ НП в Запорізькій області Миколи Лушпієнка, святкові вихідні пройшли майже без порушень карантину. Що стосується роботи храмів та освячення пасок, то в області було зафіксовано лише два порушення, пов'язаних зі скупченням людей в храмах (у Запоріжжі та у Приморську).

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків

Фото: uk.m.wikipedia.org