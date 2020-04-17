У Тернополі на час карантину заборонили масові відвідування кладовищ

Низку додаткових обмежувальних заходів запровадив Тернопільський міський оперативний штаб протидії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Задля запобігання поширенню COVID-19, оперативний штаб заборонив на час дії карантину масове відвідування кладовищ, розташованих на території громади, а також проведення масових поминальних відправ. На період великодніх свят та дії карантину священнослужителям необхідно дотримуватися вимог протиепідемічних заходів та рекомендацій предстоятелів церков", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться і про те, що під час проведення Богослужінь у храмах, де це можливо, організують трансляцію онлайн.

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У самих же церквах може бути не більше 10 осіб, серед яких священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують Богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію.

Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів.

За останніми даним обласного лабораторного центру, у Тернополі COVID-19 підтвердили у 26 людей.

Всього в обласному центрі на самоізоляції перебуває 561 особа.

Станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.