Окупанти визнали, що більшість випадків Covid-19 потрапили до Криму з РФ

Мінреінтеграції попереджає громадян на тимчасово окупованих територіях про такі чинники небезпеки поширення коронавірусу, як сполучення з Російською Федерацією та підготовка до параду на честь 9 травня.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

«За власними повідомленнями керівника російської окупаційної адміністрації в Криму Сергія Аксьонова, станом на 15 квітня з 34 визнаних випадків захворювання коронавірусом 25 є завезеними ззовні. Найтиповішою ситуацією за словами самих окупаційних ватажків є завезення інфекції з Москви, де станом на ранок 15 квітня зафіксовано понад 14,7 тис. інфікованих, 106 осіб померли», - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у Мінреінтеграції, Аксьонов неодноразово акцентував на тому, що вірус до Криму завозять інфіковані особи, які прибули з Москви.

«Це стосується, зокрема, двох нових випадків захворювання в Криму, зафіксованих 15 квітня. Також Аксьонов ще 20 березня визнав, що міст через Керченську протоку є чинником небезпеки у контексті епідемії, оскільки зафіксовано випадки в’їзду інфікованих осіб, які повернулися з відпочинку за кордоном», - наголошують у міністерстві.

Окремо зазначається, що 14 квітня керівник російської окупаційної адміністрації в Севастополі Михайло Развозжаєв визнав збільшення кількості інфікованих удвічі – з 4 до 8 осіб.

«Сьогодні у Севастополі у нас ще один підтверджений випадок коронавірусної інфекції. Ситуація типова: чоловік повернувся з Москви і нікого про це не попередив. У підсумку заразив свою літню маму, яка зараз перебуває в інфекційній лікарні», – цитує Развозжаєва Мінреінтеграції.

У міністерстві уточнили, що аеропорт Сімферополя досі приймає мінімум 5 рейсів з Москви щодня та ще кілька з інших регіонів РФ, а через Керченський міст до Криму щодня прибуває в середньому 1,5 тисячі автомобілів.