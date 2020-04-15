Окупанти приховують смертність від Covid-19 в ОРДЛО - Мінреінтеграції

Летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу були зафіксовані на окупованих територіях ще у березні.

Про це інформує Мінреінтеграції.

Зазначається, що станом на ранок 15 квітня окупаційні адміністрації визнали таку кількість випадків інфікування коронавірусом: у Криму – 34 (понад 2,7 тис. осіб у різних режимах медичного нагляду); у Севастополі – 8 (понад 1,3 тис. відповідно); в ОРДО – 22 (близько 9 тис. відповідно); в ОРЛО – 16 (близько 4 тис.).

«При цьому наявність летальних випадків на усіх ТОТ заперечується. Однак, за наявними відомостями, вказана статистика не відповідає дійсності, рівень захворюваності вищий. Зокрема, летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу були зафіксовані на території ОРЛО ще у березні. 4 квітня від коронавірусу помер громадянин в Амвросіївській лікарні (територія ОРДО), однак цей факт приховується, уся медична документація вилучена», - поінформували у Мінреінтеграції.

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Уточнюється, що після розголосу в ЗМІ про випадок в Амвросіївці окупаційні адміністрації в ОРДЛО вживають додаткових заходів для приховування правди.

«Лікарів змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення інформації, фізично блокують у медичних закладах разом з інфікованими, як це, наприклад, сталося 11 квітня з Рудничною лікарнею в м. Макіївка та у клінічній лікарні №16 у м. Донецьк. В усіх летальних випадках з симптомами коронавірусу зазначаються інші причини смерті», - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 9:00 15 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3764 випадки Covid-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.