Пом’якшення карантину в Києві залежатиме від динаміки захворюваності - Кличко

Пом’якшення обмежень у Києві залежатиме від динаміки захворюваності: якщо у столиці продовжить зростати кількість хворих, то карантин триватиме.

Про це на брифінгу 22 квітня сказав київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, на жаль, наближаємось до піку захворювання, і від обмежувальних заходів кожного з нас залежить, настільки великим і тривалим цей пік буде, і, відповідно, коли ми зможемо розпочати послаблення цих обмежень", - сказав Кличко.

За його словами, столиця розробила першочергові кроки із послаблення обмежень.

"Ми розробили першочергові кроки із послаблення обмежень. Це відбуватиметься поступово і з огляду на розвиток ситуації. Тут ми вивчаємо досвід європейських країн, де відкривають спочатку невеликі магазини, знімають обмеження на доступ до публічних закладів та місць, на роботу громадського транспорту. Бо не можна перекреслити непродуманими діями всі зусилля в боротьбі з вірусом", - сказав Кличко.

Водночас він зазначив, що пом’якшення обмежень залежатимуть від динаміки захворюваності.

"Якщо в нас продовжить зростати кількість хворих - карантин триватиме", - наголосив він.

"Ми на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я, міністр рекомендував продовжити обмежувальні заходи мінімум до 12 травня, це зумовлено динамікою захворюваності і небезпекою, яку несе коронавірус для життя і здоров'я людей. МОЗ буде пропонувати уряду пом’якшення, але, виходячи із ситуації з розповсюдженням хвороби. Оскільки, як я сказав, пік ми ще не пройшли, хвороба не йде на спад", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. Планується, що Кабмін продовжить карантин до 12 травня.