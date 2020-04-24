В Ужгороді закрили всі ринки

В Ужгороді у зв'язку із різким збільшенням хворих на коронавірус закрили всі ринки до 11 травня.

Про це інформують на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

“Роботу ринків на території Ужгорода призупинено до 11 травня. Рішення рекомендувати призупинити роботу ринків на території Ужгорода прийняли сьогодні на позаплановому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під головуванням міського голови Богдана Андріїва” - йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, таке рішення прийнято, враховуючи результати наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 17 квітня, рішення Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, постанову головного Державного санітарного лікаря України від 16 квітня (№ 10 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі») у зв’язку із різким збільшенням кількості випадків захворювань на коронавірусну хворобу.

Станом на 24 квітня у 100 ужгородців підтверджено COVID-19. 17 нових випадків коронавірусу виявлено за минулу добу, 3 з них — у медиків.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.