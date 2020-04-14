В українській армії за добу не виявили нових випадків COVID-19

У Збройних силах України протягом минулої доби не виявлено нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 14 квітня в Збройних Силах України нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, не зареєстровано. Усього обліковано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 людина одужала та 1 летальний», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 227 осіб. Водночас у найближчі 3 доби її термін закінчується у 32 військовослужбовців.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.