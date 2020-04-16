В Україні запустили соціальний сервіс для допомоги під час карантину
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
"Ця інформаційна платформа покликана допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку про того, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, і уряд, і місцева влада, всі разом будемо допомагати людям”, – йдеться у повідомленні..
Очільниця міністерства Марина Лазебна пояснила, що користувачами зазначеного сервісу визначено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.
За словами Лазебної, громадяни зможуть звертатися на "гарячі” телефонні лінії, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. Щодня на онлайн платформі "Допомога поруч” розміщуватиметься інформація про потребу в допомозі та звіт про її надання.
Вона підкреслила, що завдяки цьому соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна допомога та соціальні послуги, перш за все, одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, одиноким, одиноко проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років, у тому числі дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.
Зазначається, що на селекторній нараді за участю представників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, що відбулася у Мінсоцполітики 15 квітня 2020 року під головуванням заступника міністра Бориса Лебедцова, були обговорені організаційні питання функціонування соціального сервісу.