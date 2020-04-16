В Україні запустили соціальний сервіс для допомоги під час карантину

Міністерство соціальної політики запровадило інформаційну онлайн-платформу "Допомога поруч” для надання адресної допомоги вразливим верствам населення в період карантину.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Ця інформаційна платформа покликана допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку про того, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, і уряд, і місцева влада, всі разом будемо допомагати людям”, – йдеться у повідомленні..

Очільниця міністерства Марина Лазебна пояснила, що користувачами зазначеного сервісу визначено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

За словами Лазебної, громадяни зможуть звертатися на "гарячі” телефонні лінії, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. Щодня на онлайн платформі "Допомога поруч” розміщуватиметься інформація про потребу в допомозі та звіт про її надання.

Вона підкреслила, що завдяки цьому соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна допомога та соціальні послуги, перш за все, одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, одиноким, одиноко проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років, у тому числі дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.

Зазначається, що на селекторній нараді за участю представників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, що відбулася у Мінсоцполітики 15 квітня 2020 року під головуванням заступника міністра Бориса Лебедцова, були обговорені організаційні питання функціонування соціального сервісу.