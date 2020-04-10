Допомогу планують виплачувати ФОПам, які через карантин призупинили бізнес

Кабінет міністрів України розробляє механізм виплати допомоги на дітей до 10 років фізичним особам-підприємцям, котрі на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

«Уряд розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Таку допомогу пропонується надавати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток», - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Уряд удосконалив фінансування заходів для боротьби з коронавірусом

Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, такі виплати здійснюватимуться під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами, станом економіки країни.

Міністр запевнила, що уряд уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.