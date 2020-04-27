Продовольчі ринки можуть запрацювати вже у п'ятницю - Зеленський

Продовольчі ринки можуть відновити роботу вже цієї п'ятниці, але за умови дотримання всіх правил безпеки.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що робочі місця, заробіток громадян, зокрема фермерів, є дуже важливими, проте наголосив, що життя та здоров’я українців – понад усе.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в офісі Президента відбулася традиційна нарада з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19. Тоді глава держави Володимир Зеленський схвалив ідею щодо можливості відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.