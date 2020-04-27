Шмигаль: Другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що вихід України з карантину стартуватиме 11 квітня, і наголошує, що наступні етапи не прив’язані до конкретних дат і можуть розпочатися одночасно.

Про це він написав у Facebook.

"Минулого тижня ми презентували дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня", - зазначив голова уряду.

За його словами, наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Тобто, підкреслив Шмигаль, якщо уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. І не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.

Водночас, зауважив він, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені.

Прем'єр наголосив, що кожному міністерству та відомству доручив сформувати детальні роз’яснення, за яких умов мають працювати об’єкти, що будуть відкриватися.

Так, сказав Шмигаль, Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це, за його словами, дасть можливість цієї середи ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи, підкреслив очільник уряду.

Окрім того, зауважив він, на окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів.

"Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується закладів освіти, кав’ярень, спортивних залів тощо", - пояснив Шмигаль.

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Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Наразі карантин продовжено до 11 травня 2010 року.

24 квітня Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

В Україні наразі підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 - протягом останньої доби.