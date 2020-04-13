За порушення карантину склали вже понад шість тисяч протоколів

Поліція станом на 13 квітня склала 6 042 адмінпротоколи через порушення карантину.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МВС.

"Через порушення карантину відкрито 56 кримінальних проваджень і складено 6 042 адмінпротоколи.Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складено 27 адміністративних протоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 15 адмінпротоколів" - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла.

Раніше мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у понеділок 13 квітня повідомив, що у Києві правоохоронці вже склали 814 адміністративних протоколів щодо порушників обмежувальних заходів, запроваджених для запобігання поширенню коронавірусу.

Читайте також: За порушення карантину склали три протоколи на священників

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.