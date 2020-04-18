На Тернопільщині від коронавірусу одужали понад 30 осіб

Понад 30 осіб одужало від коронавірусу у Тернопільській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативний штаб для боротьби із коронавірусом.

«Згідно з даними обласного лабораторного центру в області з підтвердженим COVID-19 одужала 31 людина. Зокрема, у Монастириському районі – 24, Заліщицькому – троє, Кременецькому – двоє, у Тернопільському – одна і в Тернополі теж одна особа», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 18 квітня, на Тернопільщині зареєстровано 366 випадків COVID-19, летальних – п’ять випадків.

Коронавірусна інфекція охопила 15 із 17 районів області. Найбільше інфікованих у Монастириському районі - 161 місцевий житель, двоє – померло.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.